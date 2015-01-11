Южноуральцам предложили прожить день на «блокадном хлебе»

В Челябинской области проходят мероприятия, посвященные 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда.

В понедельник, 28-го, пройдет Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб». В этот день жители 11 муниципалитетов, в том числе и Челябинска, получат карточку, которую смогут обменять на 125 граммов хлеба – именно столько составляла норма для неработающих граждан блокадного Ленинграда. Организаторы мероприятия расскажут школьникам, из каких ингредиентов готовился настоящий «блокадный хлеб».

Фашистская блокада Ленинграда, одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны, длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944. За это время от голода, холода и бомбежек погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города.

В связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от блокады участники событий тех лет получат единовременную денежную выплату в размере 7 тыс. рублей. Выплаты будут осуществляться в течение 2019 года, начиная с последней декады января. «Выплата будет предоставлена на основании заявлений граждан, поданных в органы социальной защиты населения по месту жительства, копий документов, удостоверяющих личность ветерана, его регистрацию по месту жительства на территории РФ, удостоверений о награждении медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда"», – пояснила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Кроме того, участникам блокадного Ленинграда будут вручены памятные знаки Санкт-Петербурга «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsam-predlozhili-prozhit-den-na-blokadnom-hlebe_113122.html