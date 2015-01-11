Молоко вырастет в цене, сообщают эксперты

Эксперты прогнозируют рост молока в 2019 году. К таким выводам пришли «Известия» после опроса ряда специалистов. По их мнению, натуральное молоко подорожает на 5−15%.

Подобные прогнозы связаны с ужесточением требований к маркировке. С середины января производители молокосодержащей продукции будут обязаны указывать на упаковке сведения о наличии растительных жиров. Эксперты считают, что изменения повысят интерес покупателей к натуральному молоку, что и отразится на его стоимости. В частности, рост на 5−10% спрогнозировала заместитель председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

После введения новой маркировки должно стать четко понятно, где натуральный молочный продукт, а где продукт с растительными жирами. В итоге ценность натурального молока будет возрастать. Соответственно, мы ожидаем и увеличения цен на него.

— рассказала «Известиям» Марина Петрова.

Согласен с Мариной Петровой и директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, однако он считает, что молоко «подрастет» на 10−15%.

Конечно, у потребителей будет однозначная реакция на новую маркировку, они будут стремиться покупать натуральную продукцию. На это уже отреагируют производители и торговые сети, которые будут стремиться постепенно менять цену на товар, тестируя возможности покупателей.

— сказал Игорь Николаев.

В Минсельхозе заявили, что введение маркировки не окажет влияния на выбор потребителей и цены производителей. В ведомстве уверяют, что государством созданы все условия для стабилизации цен.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/moloko-vyrastet-v-tsene-soobshchayut-eksperty/