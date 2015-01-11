Названы наиболее популярные этой зимой продукты

Самым востребованным продуктом в России в декабре 2018 года и январе этого года стали мандарины.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Кроме мандаринов, в декабре прошлого года россияне чаще всего покупали курятину, спиртное, табачные изделия, сыр, яйца, яблоки и колбасы», — передает RT. В январе приоритет сместился в сторону бананов, сахара, хлеба и мясных полуфабрикатов

В компании «Платформа ОФД» добавили, что в декабре 2018 года в продуктовых магазинах средний чек составил 340-350 рублей, в январе — 310-320 рублей. В супермаркетах средняя сумма за покупки как в декабре, так и в январе составила 370-380 рублей. В гипермаркетах — 1230-1240 рублей в декабре, в январе — 1010-1030 рублей.

Ранее в Российской ассоциации производителей и поставщиков товаров заявили, что в первом квартале 2019 года цены на продукты могут подняться на 8%. Среди главных причин — рост ключевой ставки и НДС, напоминает «Национальная служба новостей».

https://ura.news/news/1052368946