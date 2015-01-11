Более 90 ученых обсуждают проблемы развития ядерной энергетики в Снежинске

Более 90 ученых из Москвы, Томска, Екатеринбурга, Железногорска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга собрал в Снежинске VIII научный семинар «Моделирование технологий ядерного топливного цикла».

– с 27 января по 2 февраля представители предприятий Росатома, научно-исследовательских институтов РАН, научных центров и высших образовательных учреждений обсудят проблемы развития ядерной энергетики.

Семинары МТ ЯТЦ проводятся уже восьмой год подряд в виде пленарных заседаний и сессий стендовых докладов по направлениям.

Среди ключевых тем нынешнего мероприятия – вопросы переработки отработавшего ядерного топлива и обращения с радиоактивными отходами, итоги работы за 2018 и рассмотрение планов на 2019 год, обсуждение направлений исследований по тематике семинара, а также поиск инвесторов для новых договоров и заключения соглашений о намерениях по их выполнению.

Открывая встречу, заместитель научного руководителя РФЯЦ – ВНИИТФ Вадим Симоненко рассказал об истории создания семинара и формирования тематики, а также подчеркнул важность комплексного подхода и совместных усилий в решении поставленных задач.

«Здесь мы решаем актуальные задачи, которые необходимы сегодня и которые будут востребованы в ближайшем будущем. Нам удается находить компромисс между фундаментальными и прикладными вопросами, вопросами математического и экспериментального моделирования, вопросами обеспечения и поддержки технологических работ. В нашем коллективе довольно большой процент молодых специалистов – это радует и придает силы. Они очень сильно "растут" из года в год», – сказал он, в частности.

В последний день работы VIII научного семинара «Моделирование технологий ядерного топливного цикла» планируется подписание меморандума, в котором будут отражены пожелания и предложения по оптимизации работы.

https://dostup1.ru/economics/Bolee-90-uchenyh-obsuzhdayut-problemy-razvitiya-yadernoy-energetiki-v-Snezhinske_113201.html