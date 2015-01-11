Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 30.01.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда 30 января 2019 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -16 град. С

• атмосферное давление 742 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 85 %

• ветер нет м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1. В сетях холодного водоснабжения Семенова 3 С 8 до 17 часов

Комсомольский проезд 5, Дзержинского 51, К.Маркса 17 С 9 до 12 часов

Дзержинского 55 п-4 С 9 часов до ок.

Гайдара 9 п-3,4 С 13 час. до ок.

2. В сетях электро-снабжения Победы 22, К. Маркса 21 С 9 до 12 часов

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Семенова 3 С 8 до 17 часов

Комсомольский проезд 5, Дзержинского 51, К.Маркса 17,

Ленина 14, Уральская 22

С 9 до 12 часов

Дзержинского 55 п-4 С 9 часов до ок.

Гайдара 9 п-3,4 С 13 час. до ок.

Вниманию жителей города!

В связи с увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом санитарно-противоэпидемической комиссией Озерского городского округа принято решение о приостановлении с 30 января по 05 февраля 2019 г. (включительно) учебного процесса в общеобразовательных организациях и в организациях дополнительного образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования (1,2 курс).

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского гидрометцентра 30 января на территории Челябинской области ожидается в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, на юге до сильного, на отдельных участках дорог гололедица, днем метели.

Вниманию жителей города!

В связи с проведением ремонтных работ перекрыто движение автотранспорта по улице Мишенкова на участке от пр. Ленина до ул. Комсомольская. Просьба к водителям - соблюдать осторожность и выбирать альтернативный маршрут движения.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 30 января 2019 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, на юге до сильного, на отдельных участках дорог гололедица, днем местами метели. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный ночью 2-7 м/с, отдельные порывы до 10 м/с, днем 4-9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью минус 17-22º, на западе минус 12-17º, днем минус 8-13º, на западе минус 3-8º.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, обильное образование водяных паров на выходе выхлопных систем, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах низких температур и температуры теплоносителя, нарушение электроснабжения при массовом включении мощных обогревательных электроприборов.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом принято решение о приостановлении с 30 января по 05 февраля 2019 г. учебного процесса в общеобразовательных организациях и в организациях дополнительного образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования (1,2 курс).

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _ 125_ обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/38269/