Ветераны озерской полиции провели турнир по настольному теннису

Турнир состоял из четырех туров, всего было сыграно 16 партий. В каждой партии выигрывал игрок, набравший две победы. Поединок прошел в упорной и интересной борьбе, каждый участник продемонстрировал свой спортивный характер, физическую подготовленность, ловкость, мастерство и уверенность в своих силах.

В итоге две команды набрали одинаковое количество очков, победила дружба! По решению судейства кубок был вручен команде института, набравшей на одну победную партию больше. Наградой для всех участников турнира стали добрые эмоции и прекрасное настроение!