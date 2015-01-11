На школьных площадках кипит спортивная жизнь

Зимой в большинстве школ уроки физкультуры и спортивные мероприятия проходят на свежем воздухе.

Несмотря на холодную январскую погоду, учащиеся школ №№ 25, 33,35, 36, 38, лицея №39 и ДЮСШ весело и задорно скользят на коньках на школьных катках.

Обучающиеся с удовольствием отрабатывают технику скольжения по льду, повороты и способы торможения.

Бегают на лыжах или занимаются скандинавской ходьбой.

Не в каждом городе есть подобные ледовые площадки, как в этих учреждениях образования, но если таковая имеется, это отличный повод в зимний период чаще бывать на улице, дышать свежим морозным воздухом и уделять время физической активности.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/38276/