О том, на сколько могут вырасти зарплаты в 2019 году, рассказали эксперты

В этом году реальная зарплата россиян вырастет не менее чем на 4%, сообщила «Российская газета» со ссылкой на экспертов Финансового университета при правительстве России. Они провели исследование потребительских настроений, на основе чего был обновлен прогноз социально-экономического развития России в 2019 и 2020 годах.

Эксперты считают, что, несмотря на рост реальной зарплаты, доходы в нынешнем году затормозятся, поскольку зарплата являются лишь их частью. Но в 2020-м году этот показатель опять покажет рост и начнет увеличиваться минимум на процент, что связано с низким темпом роста экономики, который составляет менее двух процентов в год.

"В оптимистическом варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить до 6−7 процентов."

— цитирует «Российская газета» проректора Финансового университета Алексея Зубца.

Эксперты добавили, что наибольший рост экономики среди регионов стоит ожидать в Крыму и Севастополе. Потенциальными лидерами по росту валового регионального продукта были названы Амурская и Самарская области, Чечня и Якутия.

Кроме того, аналитики считают, что в ближайшие два года сохранится тенденция к снижению интереса населения к дорогим покупкам.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/eksperty-prognoziryuyt-rost-zarplat%20О/