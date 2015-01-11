Челябинец подхватил корь в Таиланде

С начала года в Челябинской области зарегистрирован один случай заболевания корью у непривитого взрослого, который приехал из Таиланда.

В 2018 году на территории Челябинской области зарегистрировано девять случаев кори. Среди заболевших – четыре ребенка в возрасте одного года, пяти, шести и 11 лет, все заболевшие дети не были привиты. Среди заболевших взрослых трое не имели данных о прививках против кори.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется симптомами общей интоксикации, высокой температурой, катаральными явлениями (кашель, насморк), конъюнктивитом, пятнисто-папулезной сыпью. Заразиться можно воздушно-капельным путем от больного человека. Возможны осложнения со стороны нервной системы (энцефалиты), органов дыхания (пневмонии), желудочно-кишечного тракта. Корь может быть причиной смертности и инвалидности, особенно среди детей раннего возраста.

https://dostup1.ru/medicine/Chelyabinets-podhvatil-kor-v-Tailande_113235.html