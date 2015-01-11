Общественный совет озерской полиции проведет прием граждан

Общественным советом при Управлении МВД России по ЗАТО город Озерск Челябинской области 6 февраля 2019года в 18:00 часов будет проведён прием граждан по вопросам, касающихся деятельности городской полиции.

Прием проводится в порядке очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта) по адресу: г.Озерск, ул. Ленина д. 43 (Здание УМВД, актовый зал)

Если вы не имеете возможности прийти на прием, можно воспользоваться формой обратной связи, размещенной на официальной странице УМВД России «Вконтакте», либо направить обращение по электронной почте uvdozersk@yandex.ru. Также принимаются вопросы по Федеральному бесплатному телефону «Горячей линии» УМВД России 8(800) 5115-790.

При посещении необходимо иметь при себе копии документов, прилагаемых к заявлению и паспорт гражданина Российской Федерации (либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина).

Общественный совет вправе:

- знакомиться с обращениями граждан о нарушении их прав, свобод и законных интересов сотрудниками Управления, а также знакомиться с результатами рассмотрения таких обращений;

- ходатайствовать перед начальником Управления или определенными им должностными лицами о проведении проверок соблюдения сотрудниками органов внутренних дел прав, свобод и законных интересов граждан, требований к служебному поведению, норм профессиональной этики, принимать участие в таких проверках и знакомиться с их результатами.

В состав Общественного Совета при УМВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской области входит независимый эксперт, уполномоченный Министерством Юстиции Российской Федерации на проведение антикоррупционной экспертизы с выдачей свидетельства установленного образца, по таким вопросам необходимо обращаться с письменным запросом на электронный адрес эксперта uvdozersk@yandex.ru

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