Год Свиньи начнется 5 февраля, в день новолуния

Понедельник, 4 февраля, по восточному календарю – последний день Года Собаки, а сразу после полуночи в свои права вступит Желтая Земляная Свинья – она будет властвовать до 25 января 2020 года.

В мифологии Свинья – животное двойственное. С одной стороны, оно символизирует ненасытность, эгоизм, упрямство, лень и невежество. С другой – ассоциируется с плодовитостью, материнством, процветанием и комфортом. Свинья-2019 связана со стихией Земли и управляется Сатурном, поэтому год вполне удачен для накопительства, а также вложения средств в строительство, недвижимость, антиквариат и акции солидных компаний.

Впрочем, финансы лучше все же попридержать, а если уж и тратить, то исключительно на благоустройство квартиры, дачи, семейного очага – на радость себе и близким. Некоторые материальные удовольствия в год Желтой Свиньи можно иногда себе позволить – но не до поросячьего визга.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Согласно приметам, в Новый год по лунному календарю категорически запрещены ссоры, скандалы, выяснение отношений и даже споры, особенно за праздничным столом. Избегайте негативных мыслей, печальных тем и пессимистических прогнозов.

Также в Китайский Новый год категорически не рекомендуется злоупотреблять алкоголем, восточная традиция такого времяпрепровождения не предусматривает.

ОФИЦИАЛЬНО

Новый год в эти дни отмечается и в Корее. В связи с этим лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом по лунному календарю, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК).

https://dostup1.ru/society/God-Svini-nachnetsya-5-fevralya-v-den-novoluniya_113392.html