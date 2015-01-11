Пострадавшим во время пожара будет оказана материальная помощь

Борис Дубровский распорядился о выделении материальной помощи людям, чье имущество пострадало во время пожара в общежитии на улице Октябрьской,30.

Особое внимание глава региона потребовал уделить тем пострадавшим, которые по-прежнему находятся в медицинских учреждениях. Губернатор оценивает действия местных властей во время ликвидации последствий пожара как удовлетворительные и благодарит волонтеров и неравнодушных жителей города, которые откликнулись и оказали пострадавшим помощь и поддержку. Основная проблема, которую необходимо оперативно решить руководству муниципалитета - это временное расселение жителей пострадавшего общежития.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38347/