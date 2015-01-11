На Южный Урал надвигаются снегопады и метели

В Челябинской области ожидают снегопады и метели – экстренное сообщение об этом в четверг, 7 февраля, распространила Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным Челябинского ЦГМС, вечером 7 февраля, а также в следующие сутки в регионе ожидается снег (местами сильный), в отдельных районах – метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. Порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.

В связи с неблагоприятным прогнозом повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах.

Напомним, в пятницу, 8 февраля, в Челябинской области ожидается потепление: после 40-градусных морозов, которые наблюдались на Южном Урале 5-7 февраля, ночные температуры составят 18-23 градуса.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-nadvigayutsya-snegopady-i-meteli_113512.html