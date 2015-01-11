ГЛК «Егоза» примет Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту.

16-го февраля на ГЛК "Егоза" пройдет Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту.

Дисциплина: слалом-гигант, 2 попытки.

В соревнованиях могут принимать участие все желающие от 18 до 80 лет.

Победителей ждут призы от спонсоров, а всех участников бесценный опыт.

Выдача стартовых номеров с 08-45 до 09-30.

Начало соревнований 09-30.

Обращаем Ваше внимание, что спортсмены допускаются к участию к Соревнованиях только при наличии защитного шлема и личного инвентаря, соответствующего требованиям безопасности и правилам горнолыжного спорта. Обо всех остальных нюансах и правилах можно прочитать в положении соревнований.

Проведение соревнований на скажется на комфортном отдыхе гостей комплекса, а даже внесет в него долю азарта и позитива.