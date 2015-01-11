За наличкой – в магазин. Держатели пластиковых карт смогут снимать деньги в кассах

Международная платежная система Visa направила письма в российские банки. Им предписано подготовиться к снятию наличных средств в кассах к апрелю 2019 года.

Такой сервис позволит держателям карт Visa снимать деньги через POS-терминалы на кассах магазинов. При этом покупки нужно обязательно оплачивать “пластиком”.

Планируется установить ограничение по снятию наличных. За один раз можно будет снять сумму не более 100 долларов.

Тестирование сервиса начнется в апреле. У банков есть время подготовиться и обеспечить техническую поддержку такого сервиса.

На данный момент участие в пилотном проекте рассматривают банк “Русский Стандарт”, Райффайзенбанк и Промсвязьбанк.

https://www.cheltv.ru/za-nalichkoj-v-magazin-derzhateli-plastikovyh-kart-smogut-snimat-dengi-v-kassah/