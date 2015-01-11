Озеро Тургояк вновь превратилось в общественный туалет

Экологическое бедствие на озере Тургояк (Миасс, Челябинская область) вновь подтвердилось в минувшие выходные – 9 февраля активисты обнаружили место слива канализации в водоем и сняли его на видео.

Ранее по заявлению регионального Минэкологии было возбуждено уголовное дело в отношении клуб-отеля «Золотой пляж». Компании принадлежит подземный коллектор, из-за аварии на котором год назад в этом же месте в Тургояк сливалась канализация из домов отдыха. Однако сливы не прекратились.

На сегодняшний день стоки характерного запаха снова поступают в озеро из-под земли, их маршрут хорошо виден по проталинам, говорят экологи.

«Этой ситуации быть не должно, мы говорим об уникальном озере. Тургояк – это стратегический запас чистой питьевой воды. Ему присвоен статус памятника природы, он охраняется законом. Минэкологии необходимо проверить соотношение нагрузки инфраструктуры отеля на функционирующие инженерные сети, а также расположение подземных коммуникаций», – комментирует представитель общественной организации и экозащитница Анна Сизова.

По факту повторного сброса канализации в Тургояк общественники намерены направить новое обращение в министерство экологии Челябинской области, а также природоохранную прокуратуру.

https://dostup1.ru/society/Ozero-Turgoyak-vnov-prevratilos-v-obschestvennyy-tualet_113565.html