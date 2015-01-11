Информация для жителей округа от МФЦ

Начиная с февраля 2019 года Многофункциональный центр «Мои документы» в городе Озерске принимает от жителей Озерского городского округа заявления и документы по вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на основании Агентского договора с Региональным оператором капитального ремонта.
Собственники помещений могут обратиться в МБУ «МФЦ» за следующими услугами Регионального оператора капремонта:
1. Внесение изменений в лицевой счет;
2. Выдача Справки (сальдовой ведомости) о наличии (отсутствии) задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт.
При себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность,
- правоустанавливающий документ на помещение,
- в отдельных случаях: документ, подтверждающий изменения; платежные документы об оплате взноса.
МБУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей в порядке живой очереди и по предварительной записи по адресу:
г. Озерск, пр-кт Ленина, д.62, первый этаж, по следующему графику:
понедельник - с 8:30 - 19:00
вторник - с 8:30 - 19:00
среда - с 8:30 - 20:00
четверг - с 8:30 - 19:00
пятница - с 8:30 - 19:00
суббота - с 9:00 - 13:00
Без перерыва
Воскресенье - выходной.
Предварительная запись открыта ежедневно на три дня, последующих дню записи.
Получить дополнительную информацию о данных услугах и предварительно записаться в МФЦ можно по телефону МФЦ 2-01-10, на сайте: mfcozersk.ru или обратившись в МФЦ лично.
Телефон горячей линии со специалистами регионального оператора в г. Челябинск: 8 (351) 240-10-03.