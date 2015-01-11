Информация для жителей округа от МФЦ

Начиная с февраля 2019 года Многофункциональный центр «Мои документы» в городе Озерске принимает от жителей Озерского городского округа заявления и документы по вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на основании Агентского договора с Региональным оператором капитального ремонта.

Собственники помещений могут обратиться в МБУ «МФЦ» за следующими услугами Регионального оператора капремонта:

1. Внесение изменений в лицевой счет;

2. Выдача Справки (сальдовой ведомости) о наличии (отсутствии) задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт.

При себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность,

- правоустанавливающий документ на помещение,

- в отдельных случаях: документ, подтверждающий изменения; платежные документы об оплате взноса.

МБУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей в порядке живой очереди и по предварительной записи по адресу:

г. Озерск, пр-кт Ленина, д.62, первый этаж, по следующему графику:

понедельник - с 8:30 - 19:00

вторник - с 8:30 - 19:00

среда - с 8:30 - 20:00

четверг - с 8:30 - 19:00

пятница - с 8:30 - 19:00

суббота - с 9:00 - 13:00

Без перерыва

Воскресенье - выходной.

Предварительная запись открыта ежедневно на три дня, последующих дню записи.

Получить дополнительную информацию о данных услугах и предварительно записаться в МФЦ можно по телефону МФЦ 2-01-10, на сайте: mfcozersk.ru или обратившись в МФЦ лично.

Телефон горячей линии со специалистами регионального оператора в г. Челябинск: 8 (351) 240-10-03.