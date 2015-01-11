Рост цен на коммуналку в Челябинской области с 1 июля 2019 года не превысит 2% благодаря комплексу мер по сдерживанию роста платежей за услуги ЖКХ – по поручению главы региона на эти цели выделено свыше 3 млрд рублей, еще около 2,4 млрд предусмотрено на адресные жилищные субсидии.

Так, более 3 млрд будет направлено на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, которые будут поставлять южноуральцам тепловую энергию по льготным тарифам. «Сдерживание роста тарифов – это не разовая акция¸ а долгосрочная программа в Челябинской области, на которую ежегодно выделяются значительные средства областного бюджета. Все принимаемые правительством меры по ограничению тарифов имеют целью социальную поддержку жителей области», – прокомментировал губернатор Борис Дубровский.

Отметим, что при отказе от бюджетного субсидирования экономически обоснованный рост платежей за услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года составил бы в среднем по области 13,5%.

На Урале с сироты взыскали плату за отопление, отключенное 10 лет назад

Еще одна мера социальной поддержки – это выплата адресных субсидий населению. На эти цели в бюджете Челябинской области запланировано еще 2,4 млрд рублей. Обратиться за субсидией в органы соцзащиты могут те, у кого рост платежа за коммунальные услуги по сравнению с декабрем 2018 года превысит 2%.

КАК ПОНЯТЬ, ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВО НА ЖИЛИЩНУЮ СУБСИДИЮ

- Сравните квитанции с июля по декабрь предыдущего года с текущими платежами.

- Если совокупный тариф во II полугодии 2019 года по всем видам услуг (холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, электро- и газоснабжение) вырос больше чем на 2% – готовьте документы на возврат части платы за жилье.

- Документы на оформление адресной субсидии нужно подавать в органы соцзащиты по месту жительства либо через МФЦ, либо через портал госуслуг.

Кроме того, субсидия положена семьям, у которых на коммуналку уходит больше 22% совокупного дохода семьи (11% – для одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей и одиноких мам, у которых совокупный доход семьи в месяц не превышает величину прожиточного минимума или превышает величину прожиточного минимума не более чем на 20%).

https://dostup1.ru/economics/Rost-tsen-na-kommunalku-v-Chelyabinskoy-oblasti-s-1-iyulya-2019-goda-ne-prevysit-2_113638.html