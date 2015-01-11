На птицефабриках Челябинской области начались массовые проверки – сотрудники ФСБ и ФНС проводят обследование и выемку документов как минимум в двух известных южноуральских компаниях.
По данным источника из силовых органов, проверочные мероприятия проходят в офисах ПАО «Птицефабрика Челябинская» и Группы компаний «Здоровая Ферма». Процесс связан с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением сумм НДС.
Федеральные СМИ сообщают, что аналогичные проверки сегодня ведутся сотрудниками управления «К» ФСБ России и ФНС еще в 12 регионах страны – Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.
https://dostup1.ru/economics/Na-ptitsefabrikah-Chelyabinskoy-oblasti-nachalis-massovye-proverki_113660.html
Ключевые теги: птицефабрики, Челябинская область, проверки.
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