На птицефабриках Челябинской области начались массовые проверки – сотрудники ФСБ и ФНС проводят обследование и выемку документов как минимум в двух известных южноуральских компаниях.

По данным источника из силовых органов, проверочные мероприятия проходят в офисах ПАО «Птицефабрика Челябинская» и Группы компаний «Здоровая Ферма». Процесс связан с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением сумм НДС.

Федеральные СМИ сообщают, что аналогичные проверки сегодня ведутся сотрудниками управления «К» ФСБ России и ФНС еще в 12 регионах страны – Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.

https://dostup1.ru/economics/Na-ptitsefabrikah-Chelyabinskoy-oblasti-nachalis-massovye-proverki_113660.html