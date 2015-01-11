В Челябинской области начали работать школьные инспекторы

В полицейских подразделениях по делам несовершеннолетних в феврале появилась новая должность - школьный инспектор. Пока что ее ввели в качестве эксперимента. К работе приступили 34 специалиста. Их задачей будет обеспечение дополнительных мер безопасности в 50 школах, находящихся в разных районах Южного Урала.

Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД, школьные инспекторы займутся профилактикой правонарушений среди учащихся и обеспечением порядка и безопасности в окрестностях образовательных учреждений.

Инспекторы в школах должны будут сотрудничать с заместителями директоров по безопасности, например, проводить совместные рейды и беседы.

"Основной акцент будет сделан на индивидуальной работе с каждым подростком и его семьей", - уточняют в пресс-службе полицейского главка.

https://gubernia74.ru/articles/news/1088710/