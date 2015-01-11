«Этот конкурс – серьезная школа профмастерства для педагогов»

С 11 по 15 февраля в Озерском городском округе проводятся мероприятия муниципального конкурса «Педагог года – 2019» в номинациях «Учитель года» и «Педагогический дебют в дошкольном образовании».

В номинации «Учитель года» принимают участие четыре педагога:

- Лемберг Светлана Николаевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №33;

- Витомскова Екатерина Валерьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №23»;

- Сибиркина Евгения Олеговна, учитель музыки МБОУ СОШ №25;

- Кагирова Наталья Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №35.

Участницы уже прошли три конкурсных испытания: представили презентацию педагогического опыта, провели учебные занятия с обучающимися и мастер – класс, предполагающий демонстрацию оригинальных методов и форм организации образовательной деятельности.

Впереди - разговор с обучающимися с использованием воспитательных технологий, используемых педагогом во внеурочной и внеклассной работе; а также «Круглый стол» - открытая дискуссия по проблемам модернизации образования в современной России, в ходе которой педагогам необходимо показать знание и понимание современных тенденций развития образования и общества.

На фото Владимира Беляева: мастер-класс на площадке Лицея №39.