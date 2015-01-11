«Этот конкурс – серьезная школа профмастерства для педагогов»

С 11 по 15 февраля в Озерском городском округе проводятся мероприятия муниципального конкурса «Педагог года – 2019» в номинациях «Учитель года» и «Педагогический дебют в дошкольном образовании».
В номинации «Учитель года» принимают участие четыре педагога:
- Лемберг Светлана Николаевна, учитель английского языка МБОУ СОШ №33;
- Витомскова Екатерина Валерьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №23»;
- Сибиркина Евгения Олеговна, учитель музыки МБОУ СОШ №25;
- Кагирова Наталья Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №35.
Участницы уже прошли три конкурсных испытания: представили презентацию педагогического опыта, провели учебные занятия с обучающимися и мастер – класс, предполагающий демонстрацию оригинальных методов и форм организации образовательной деятельности.
Впереди - разговор с обучающимися с использованием воспитательных технологий, используемых педагогом во внеурочной и внеклассной работе; а также «Круглый стол» - открытая дискуссия по проблемам модернизации образования в современной России, в ходе которой педагогам необходимо показать знание и понимание современных тенденций развития образования и общества.
На фото Владимира Беляева: мастер-класс на площадке Лицея №39.
Ключевые теги: педагоги, конкурс, Озёрск.
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