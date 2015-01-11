Жительница Касли подбирает животных и издевается над ними

Крик о помощи распространили активисты движения «Сохрани жизнь». К ним обратились коллеги из города Касли и рассказали про женщину, которая является настоящей проблемой. Она охотно приносит домой очередного котика или собачку, но дальше для животных начинаются непростые дни. Питомцы бы и рады сбежать, но их никто не выпускает.

«Эта женщина одевает несчастных в детские одежды и держит кошек в шкафах, они мрут от голода пачками! Выбрасывает полуживых с балкона и складывает в холодильник умирать. Квартиру вскрывали в 2017 году, там и видели весь этот ужас», – написала Наталья Маркина.

Вчера, 16 февраля, активистка специально приехала в Касли, чтобы помочь местным волонтерам спасти животных. На месте, по ее словам, работали представители всех служб, от полиции до «скорой», но это ничего не дало: женщина отказалась открывать дверь, поэтому попасть внутрь зоозащитники не смогли. Теперь они планируют обратить внимание местных властей на такую «заводчицу».

Одной из жертв женщины стал маленький котенок, которого она выкинула из окна. Малыш был слишком истощен и получил серьезные травмы, выходить его не удалось.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области подтвердили, что полицейский выезжал по этому обращению. Участковый уполномоченный начал проверку, после которой будет принято решение.

https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/zhitelnitsa-kasley-podbiraet-zhivotnykh-i-izdevaetsya-nad-nimi-211582/