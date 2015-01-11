Южноуральцы увидят суперлуние в ночь на 19 февраля

В ночь на 19 февраля при ясной погоде можно будет наблюдать самую большую Луну 2019 года – к полуночи она достигнет максимальной высоты над южным горизонтом.

До восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Льва. Во вторник, 19 февраля, в 12.07 по московскому времени Луна подойдет к Земле на 356 761 км, а в 18.54 мск произойдет полнолуние. В моменты суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки – апогея.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-uvidyat-superlunie-v-noch-na-19-fevralya_113805.html