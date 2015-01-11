В первого резидента ТОСЭР в Снежинске вложили почти 50 млн рублей

Первый резидент ТОСЭР в Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) сообщил о выходе на полную производственную мощность – капиталовложения в компанию составили почти 50 млн рублей.

Речь идет о компании ООО «СТК Развитие» – это первое предприятие, получившее статус резидента ТОСЭР Снежинск. Оно создано с целью разработки и внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами для предприятий нефтегазовой отрасли.

«Связываю большие надежды с тем, что наши ЗАТО получили статус территорий опережающего развития. В них изначально сосредоточен потенциал для наукоемких производств, технологичных проектов, развития современных технологий. Каждый из таких проектов связан с созданием новых высокопроизводительных рабочих мест и выпуском востребованной на российском рынке продукции», – комментирует губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Сейчас на повестке ООО «СТК Развитие» – создание команды мотивированных специалистов, способных реализовывать амбициозные планы компании.

Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин подписал закон о создании территорий опережающего социально-экономического развития в закрытых административно-муниципальных образованиях. С инициативой о внесении таких изменений в федеральное законодательство выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В начале 2018 года этот статус приобрели Снежинск и Озерск.

https://dostup1.ru/economics/V-pervogo-rezidenta-TOSER-v-Snezhinske-vlozhili-pochti-50-mln-rubley_113837.html