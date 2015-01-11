Спасителю Вани Фокина вручили награду

Начальника управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра «Лидер» Петра Гриценко наградили крестом «За доблесть». Он спас младенца Ваню Фокина из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске подъезда.
Награду спасатель получил накануне, 21 февраля, из рук главы ведомства Евгения Зиничева. Это произошло в рамках торжественной церемонии, приуроченной к Дню защитника Отечества. Напомним, ранее руководство центра «Лидер» за участие в спасении Вани Фокина присвоило Петру Гриценко внеочередное звание полковника.
Ваня Фокин, которому на прошлой неделе исполнился год, после лечения в Москве вернулся с мамой в Магнитогорск. Семья переехала в новую квартиру, медики продолжат оказывать помощь мальчику: разработан индивидуальный план реабилитации.
https://www.cheltv.ru/spasitelyu-vani-fokina-vruchili-nagradu/
Ключевые теги: Ваня Фокин, спасение, награда, трагедия в Магнитогорске.
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