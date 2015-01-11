Что покупают женщины? Рейтинг самых дорогих и дешевых подарков на 23 февраля

Топ-5 самых дорогостоящих и самых экономичных подарков к 23 февраля подготовил российский интернет-магазин.

Так, самым щедрым подарком оказался планшет стоимостью 140 тысяч рублей. Затем идет смартфон, ударопрочные часы, кошелек из кожи крокодила. И замыкает пятерку мужская сумка, которая стоила 22 тысячи рублей. В топ-5 экономичных подарков более привычные варианты: крема до и после бритья, гели для душа, дезодоранты, нижнее белье и носки. Кстати, последний вариант есть и в отнюдь не экономичном варианте. Подарочный набор, в котором сразу 100 пар, обойдется дарителю в шесть с половиной тысяч рублей.

https://www.cheltv.ru/chto-pokupayut-zhenshhiny-rejting-samyh-dorogih-i-deshevyh-podarkov-na-23-fevralya/