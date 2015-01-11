В Челябинской области открылись более ста новых IТ-компаний

20 февраля в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил формирование колоссального спроса на высокотехнологичную продукцию. На Южном Урале работают 2,6 тысячи IТ-компаний.

За год их количество выросло на 132 единицы. По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в регионе IТ-компаниям предоставляется ряд льгот.

«Сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для продвижения новых продуктов и услуг. Причём волна технологического развития позволяет расти, завоёвывать рынки очень быстро. У нас уже есть примеры успешных компаний, инновационных компаний. Нужно, чтобы их было намного больше, в том числе в таких сферах, как искусственный интеллект и обработка больших данных, интернет вещей, робототехника», - подчеркнул Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

На Южном Урале работают 2,6 тысячи IТ-компаний. За год их количество выросло на 132 единицы. По поручению губернатор Бориса Дубровского в регионе IТ-компаниям предоставляется ряд льгот. «Регистрация в реестре Минкомсвязи позволяет сегодня IТ-компаниям области, у которых 90% доходов поступает от разработки программного обеспечения (ПО), претендовать на целый ряд налоговых льгот. Это пониженная ставка налога на прибыль (13,5%), нулевая ставка налога на имущество. В 2017 году льготами по налогу на прибыль воспользовались несколько организаций на общую сумму более 22,5 млн рублей. Мы работу по поддержке бизнеса продолжим в текущем году»,– подчеркнул Борис Дубровский.

Индивидуальные предприниматели и организации, разрабатывающие ПО или создающие базы данных и информационные ресурсы, а также применяющие упрощенную систему налогообложения, могут претендовать на пониженные налоговые ставки. 34 организации уже воспользовались этой мерой поддержки. В министерстве информационных технологий и связи Челябинской области отмечают – число IТ-компаний в регионе за год возросло на 132 единицы и на сегодняшний день составляет порядка 2,6 тыс. организаций. При этом на 10% увеличился объем отгруженных товаров в IТ-индустрии – до 9,39 млрд рублей. На начало года Южный Урал входит в десятку субъектов России и занимает второе место по УрФО по числу IТ-компаний, зарегистрированных в реестре Минкомсвязи России. За год их число выросло на 20 единиц.

В Челябинской области работают несколько институтов поддержки бизнеса. Центром притяжения инновационных мыслей и идей является челябинский ИТ-парк, открытый в 2016 году. «В Челябинской области созданы очень комфортные условия для IТ-бизнеса. Они помогают не только удерживать IТ-компании в регионе, но и способствуют привлечению организаций из других субъектов. Так, у нас в IТ-парке работают 5 крупных разработчиков, двое из которых оказались в регионе благодаря налоговым льготам, принятым в Челябинской области для IТ-компаний», - комментирует директор челябинского ИТ-парка Евгения Некрасова.

Сегодня на его площадке работают 11 постоянных резидентов, успешно функционирует детский технопарк «Инженерика», региональная «Точка кипения», где любой желающий может бесплатно провести мероприятия по темам технологического предпринимательства, Национальной технологической инициативы, цифровой экономики и новым формам образования. За четыре года работы челябинского IТ-парка программу акселерации прошли 14 стартапов. В феврале 2018 года челябинский IТ-парк получил статус регионального оператора Фонда «Сколково», а в декабре прошлого года на его площадке было открыто второе отделение Фонда. В июне 2018 года челябинский IТ-парк получил высокую оценку Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова, посетившего Южный Урал с рабочим визитом.

Источник: Управление пресс-службы и информации Правительства Челябинской области

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38485/