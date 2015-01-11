Снег и 20-градусный мороз ждут южноуральцев на этой неделе

При прояснении до минус 23 градусов и скачок атмосферного давления – такую погоду прогнозируют южноуральцам в последний понедельник февраля.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на 25 февраля будет 12-17 градусов мороза, при прояснении – до минус 23. Днем ожидается 4-9 градусов со знаком «минус», в низинах – 12. Будет облачно с прояснением, местами небольшой снег, слабые метели.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер с порывами до 16 м/с. В течение суток атмосферное давление понизится до 736 мм (при норме 743 мм ртутного столба). Геомагнитное поле спокойное.

https://dostup1.ru/society/Sneg-i-20-gradusnyy-moroz-zhdut-yuzhnouraltsev-na-sleduyuschey-nedele_113972.html