Эпидемия юмора: фестиваль КВН в Озёрске

Движение КВН в Озёрске существует много лет. Участники вырастают, зрители взрослеют, но рождаются новые весёлые и находчивые команды, молодые и азартные игроки выходят на сцену.

23 февраля в нашем городе прошел фестиваль КВН «Берегись: заражено юмором». В большом зале Дворца творчества детей и молодежи собрались разновозрастные поклонники движения КВН, и, стоит отметить, команды их не разочаровали. В фестивале приняли участие 14 команд из Озерска, Челябинска, Миасса, Кременкуля, села Миасское, Качканара (Свердловская область).

И гости, и хозяева сразу взяли высокую планку, несмотря на то, что ребятам одной из команд - «Сахарята» из Миасса - едва ли исполнилось по 11-12 лет. Программа состояла из двух блоков: в первом выступили «детские» команды, во втором – постарше. В фестивале также приняли участие представители стройотрядовского движения.

Круг актуальных тем, над которыми шутили команды-участницы, оказался огромным: Росатом и «Маяк», Киркоров и Бузова, активная жизнь в соцсетях и «перлы» чиновников. Зал шумно откликался на юмор молодых педагогов из Качканара, рукоплескал миниатюре с участием первого робота-«КВНщика», внимал развитию «криминальной» истории с ведущим фестиваля Дмитрием Чапаевым. Отлично зашли шутки гостей города о специфике въезда в Озёрск.

Кто-то из участников блистал актёрскими данными, кто-то отличным текстовым юмором, кто-то был хорош в импровизации. Безусловно, зрители, которые пришли на фестиваль вечером 23 февраля, нисколько не пожалели о проведенном времени. Если только совсем немного об отбитых ладонях, неустанно трудившихся во время выступления команд.

Кульминацией вечера стало вручение дипломов и объявление победителя – обладателем Гран-при фестиваля стала команда КВН «Педсовет» (Качканар).

Награду за лучшую женскую роль вручили неподражаемой Ольге Шляховой (команда КВН «Педсовет»). Лучшая мужская роль: Егор Егозин (команда КВН «Сахар»).

Первое место в 1 блоке заняла команда «5 О’сlock” (Озёрск)

Первое место во 2 блоке завоевала команда КВН «Трактор» (Челябинск).

Запоминающиеся шутки, живописные образы, качественные миниатюры, приятная энергетика, исходящая от команд – всё сложилось. Вирус юмора эпидемическими темпами заражал во время фестиваля озёрскую публику, но никто даже не думал ему сопротивляться. Спасибо за позитив!

Наталья Колянова