Первенство сильных парней

В минувшую субботу 16 февраля в Снежинске, в плавательном бассейне «Школьник» озерчане Александр Лопаткин, Никита Кулешов и Максим Снегов успешно вступили в первенстве Челябинской области по плаванию, которое собрало 60 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и интеллектуальными нарушениями из 9 областных государственных учреждений, общественных организаций инвалидов, детско-юношеских спортивных школ городов: Златоуста, Магнитогорска, Миасса, Троицка, Челябинска и Озёрска.

В церемонии открытия и награждения принимали участие: исполняющий обязанности начальника Управления физической культуры и спорта Администрации города Снежинска Р.Н. Маркелов, заведующий отделением физкультурно-спортивной реабилитации РЦ «Импульс» Л.В. Васильева.

В программе соревнований были проведены заплывы среди девушек и юношей на дистанциях: 50 и 100 метров вольный стиль, 50 и 100 метров на спине, 50 и 100 метров брасс, эстафетном плавании 4х25 метров вольный стиль.

На дистанциях 50 метров вольный стиль и 100 метров вольный стиль наши земляки заняли призовые места: по первой дистанции Александр Лопаткин стал первым, проплыв за 28,61 секунд, Никита Кулешов второй – 29.00. Озерчанин Максим Снегов не вошел в тройку лучших, заняв 4-е место.

Отличились наши и на стометровке. Александр Лопаткин занял первое место (1.14.28), Максим Снегов – второе (2.05.0.).

Антон Шалимов