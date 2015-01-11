Кондитерский цех «Сластёна» возобновил свою работу

В преддверии первого весеннего праздника «Сластёна» вновь открыла двери для жителей города. Покупателей, которые поспешили зайти в кондитерский цех, узнав о его открытии, порадовали знакомые с детства торты: «Калач», «Ленинградский» и «Звёздный», а также пирожные «Эклеры» и «Корзиночки».

Несколько месяцев назад, из-за неэффективного менеджмента, кондитерский цех был вынужден уйти в простой. Через несколько месяцев удалось возобновить работу предприятия.

– Это открытие долгожданное, наконец-то вновь заработал кондитерский цех. На работу вернулись кондитеры из прежнего коллектива предприятия, также сохранена рецептура и востребованный жителями Озерска ассортимент, – подчеркнула директор МП «КШП» Любовь Гусарова. – Традиционно торты и пирожные в «Сластёне» производятся из натурального сырья, поэтому они вкусные и пользуются заслуженным спросом у озерчан.

Как отметила Любовь Гусарова, в первый рабочий день ассортимент был представлен не в полном объеме, тем не менее на витринах радовали глаз торты «Калач», «Ленинградский» и «Звёздный», а также знакомые с детства пирожные «Эклеры» и «Корзиночки». Следует отметить, что удалось сохранить уникальный коллектив, специалистов с большим опытом, знающих оригинальную рецептуру, верных традициям муниципального предприятия.

Для того, чтобы вновь начать работу в кондитерском цехе был выполнен косметический ремонт, отремонтированы стены, обновлена кафельная плитка. Как пояснила директор предприятия, постепенно в ассортимент «Сластёны» должны вернуться те наименования кондитерских изделий, которые озерчане привыкли видеть на прилавке этого павильона. Прежним останется и график работы, то есть ежедневно, без перерыва и выходных. В ближайшее время в торговом зале возобновит работу кафе, где было удобно приобрести не только кондитерские изделия, но также чай и кофе.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38502/