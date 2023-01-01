Андрей Комаров стал почетным гражданином Озерского городского округа.

Предприниматель, меценат Андрей Комаров получил звание Почетного гражданина Озерского городского округа. Вручение награды прошло 30 декабря на сцене Акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1 г.Озерска в рамках благотворительного концерта с участием камерного хора Московской консерватории, лауреата международных и российских конкурсов.

Андрей Ильич Комаров отмечен за большой вклад в развитие культуры и образования своего родного города Озерска. В рамках инициированного им проекта реконструкции Детской музыкальной школы №1, в которой обучается более 500 детей, в городе открыт акустический филармонический зал, который является одним из лучших концертных залов страны. Заботясь о духовно-нравственном возрождении Озерска, Андрей Комаров выступил с инициативой строительства первого в городе православного храма. Более 5 лет он реализует в Озерске духовно-просветительскую программу для детей и молодежи - «Росток», направленную на приобщение подрастающего поколения к культурным и православным ценностям. Ежегодно в ее мероприятиях принимают участие более 5 тысяч ребят, в том числе дети с ОВЗ.

С 2021 году по инициативе и при финансовой поддержке мецената проходит программа музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает», которая направлена на знакомство жителей Озерска с творчеством исполнителей мирового уровня, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников детских музыкальных школ.

- Сложно переоценить вклад Андрея Ильича Комарова в развитие культуры и образования города. Масштабная благотворительная деятельность, инициированная Андреем Ильичем, способствует процветанию Озерского городского округа, открывает широкие возможности для личностного развития всех жителей Озерска. Отдельные слова благодарности – за внимание и заботу, которая оказывается подрастающему поколению, социально незащищенным людям. От лица всех жителей округа благодарю Вас за ваши добрые дела, - отметил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, вручая награду Андрею Комарову.

Праздничный предновогодний вечер продолжил концерт в рамках второго сезона музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает». В исполнении камерного хора Московской консерватории под руководством профессора Александра Соловьева прозвучала духовная музыка XVIII-XIX веков. Специально для концертмейстеров, студентов и педагогов музыкальных учреждений Озерска до концерта была организована творческая встреча с дирижёром, педагогом, музыкально-общественным деятелем Александром Соловьевым.

Второй музыкальный сезон «Андрей Комаров приглашает» в октябре 2022 года открыли талантливые пианисты, победители крупнейших российских и международных конкурсов, участники проектов, которые курирует Денис Мацуев: Елисей Мысин и Захар Внутских; также выступил лауреат международных конкурсов, победитель XV Международного конкурса им.П.И.Чайковского Дмитрий Маслеев, Народный артист России, лауреат Х Международного конкурса имени П. И. Чайковского Николай Луганский.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53413/