Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 10.01.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня вторник 10 января 2023 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была: - 26° С
• атмосферное давление 753 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 74 %
• ветер западный 7 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе 2 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения Калинина-9, 13, Семенова 4-6п с 9 до окончания
Гайдара 23-3п с 9 до 13 часов
2 В сетях электро-снабжения отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения Калинина-9, 13, Семенова 4-6п с 9 до окончания
Гайдара 23-3п с 9 до 13 часов
Вниманию родителей и учащихся!
В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия:
- с 1 по 11 классы включительно во всех школах округа.
Подробную информацию можно узнать на официальных сайтах Озерского городского округа и Управления образования.
Вниманию жителей округа!
10 января в отдельных районах Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 40°.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества ДТП.
Уважаемые озерчане!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает вам меры, предупреждающие переохлаждение организма:
1. Правильно подбирайте одежду и обувь: одежда должна быть свободной, между слоями одежды должен оставаться слой воздуха, который удерживает тепло. В обувь необходимо положить теплые стельки, хлопчатобумажные носки заменить на шерстяные. Не забывайте надеть перчатки (варежки) и шарф.
2. Не употребляйте на морозе спиртных напитков – алкогольное опьянение способствует высокой потере тепла, кроме того человек в состоянии алкогольного опьянения не способен сконцентрироваться на первых признаках переохлаждения.
3. Не курите на холоде - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к воздействию холода.
4. Не выходите в холодную погоду на улицу с влажными волосами.
5. Прячьтесь от ветра.
6. Перед пешей прогулкой в холодную погоду следует поесть – вам потребуется дополнительная энергия.
7. Помните, что у маленьких детей терморегуляция еще не налажена, поэтому время пребывания ребенка на морозе не должно превышать 15-20 минут, затем его следует согреть в теплом помещении. Не оставляйте маленьких детей одних в личном автотранспорте.
1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,13
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.
3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»).
4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 10 января 2023 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, ночью в горах небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью минус 30-35°, в горах и низинах до минус 40°, днём минус 20-25°, в горах и низинах до минус 29°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: 10 января в отдельных районах сильный мороз (минус 40 и ниже).
10 января по всей территории Челябинской области, 11-12 января местами, ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более.
Повышается вероятность (Р=0,3) травмирования и гибели людей от обморожения и переохлаждения при морозе.
2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.
4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 172 обращения.