2023-01-10PKT08:32:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 10.01.2023 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня вторник 10 января 2023 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была: - 26° С • атмосферное давление 753 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 74 % • ветер западный 7 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе 2 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Калинина-9, 13, Семенова 4-6п с 9 до окончания Гайдара 23-3п с 9 до 13 часов 2 В сетях электро-снабжения отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения Калинина-9, 13, Семенова 4-6п с 9 до окончания Гайдара 23-3п с 9 до 13 часов Вниманию родителей и учащихся! В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия: - с 1 по 11 классы включительно во всех школах округа. Подробную информацию можно узнать на официальных сайтах Озерского городского округа и Управления образования. Вниманию жителей округа! 10 января в отдельных районах Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 40°. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества ДТП. Уважаемые озерчане! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает вам меры, предупреждающие переохлаждение организма: 1. Правильно подбирайте одежду и обувь: одежда должна быть свободной, между слоями одежды должен оставаться слой воздуха, который удерживает тепло. В обувь необходимо положить теплые стельки, хлопчатобумажные носки заменить на шерстяные. Не забывайте надеть перчатки (варежки) и шарф. 2. Не употребляйте на морозе спиртных напитков – алкогольное опьянение способствует высокой потере тепла, кроме того человек в состоянии алкогольного опьянения не способен сконцентрироваться на первых признаках переохлаждения. 3. Не курите на холоде - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к воздействию холода. 4. Не выходите в холодную погоду на улицу с влажными волосами. 5. Прячьтесь от ветра. 6. Перед пешей прогулкой в холодную погоду следует поесть – вам потребуется дополнительная энергия. 7. Помните, что у маленьких детей терморегуляция еще не налажена, поэтому время пребывания ребенка на морозе не должно превышать 15-20 минут, затем его следует согреть в теплом помещении. Не оставляйте маленьких детей одних в личном автотранспорте. 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. 3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»). 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 10 января 2023 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью в горах небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью минус 30-35°, в горах и низинах до минус 40°, днём минус 20-25°, в горах и низинах до минус 29°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: 10 января в отдельных районах сильный мороз (минус 40 и ниже). 10 января по всей территории Челябинской области, 11-12 января местами, ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более. Повышается вероятность (Р=0,3) травмирования и гибели людей от обморожения и переохлаждения при морозе. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5. 4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 172 обращения. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/53436/ alebedeva 2023-01-10PKT08:32:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 09.01.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 20.01.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 18.01.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 17.01.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 10.01.2022 г.