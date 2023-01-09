Молодые семьи в Озерске получили господдержку.

Накануне Нового года глава округа Евгений Щербаков вручил жилищные сертификаты нескольким молодым озерским семьям.

Торжественная церемония состоялась в последний рабочий день уходящего 2022 года в актовом зале Собрания депутатов.

Евгений Щербаков поздравил всех присутствующих с важнейшим в их жизни событием:

- Приятно видеть, что за документами пришли родители вместе с детьми. По личному опыту знаю, насколько важно иметь собственное жилье. Я желаю, чтобы вы как можно скорее превратили эту государственную помощь в реальные метры и в ваших домах всегда царили любовь и понимание.

Социальные выплаты позволят существенно снизить собственные расходы каждой семьи на приобретение достойного жилья (площадью не менее 12 метров на человека и отвечающего санитарно-техническим требованиям). Полученные средства можно потратить на покупку новой жилплощади, строительство дома или погашение ипотеки.

Сделать новогодние подарки шести молодым семьям удалось благодаря оперативной работе администрации округа, которая воспользовалась дополнительным финансированием в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области.

Подробную информацию об условия участия в программе можно найти на сайте министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области или в Управлении ЖКХ администрации округа (тел. 2-55-49).

Справочно: программа по обеспечению жильем молодых семей реализуется в нашей стране с 2006 года. За последние годы в Озерском городском округе финансовую помощь получили:

2022 год – 19 семей (из них 3 - многодетные)

2021 год - 16 семей (из них 4 - многодетные)

2020 год - 21 семья (из них 4 - многодетные)

2019 год - 16 семей (из них 2 - многодетные)

2018 год - 12 семей (из них 2 - многодетная)

2017 год - 11 семей (из них 1 - многодетная)

2016 год - 11 семей (из них 3 - многодетные).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53431/