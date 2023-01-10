Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 12.01.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня четверг 12 января 2023 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: - 13 ° С

• атмосферное давление 757 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 60 %

• ветер западный 7 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, пострадавший-1.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Дзержинского 36 с 9 час. до окончания

Луначарского 15-2п с 9 до 12 часов

Матросова 30-1,2п-ды, К.Маркса 2-3,4п-ды, Гайдара 9-1п с 9 до 13 часов

Гайдара 6 с 9 до 14 часов

Гайдара 7 с 10 до 14 часов

2 В сетях электро-снабжения отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения

Дзержинского 36 с 9 час. до окончания

Дзержинского 56-9п, Луначарского 15-2п с 9 до 12 часов

Матросова 30-1,2п-ды, К.Маркса 2-3,4п-ды, Гайдара 9-1п с 9 до 13 часов

Гайдара 6 с 9 до 14 часов

Гайдара 7 с 10 до 14 часов

Вниманию жителей округа!

12 января в отдельных районах Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 40°.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества ДТП.

Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает вам меры, предупреждающие переохлаждение организма:

1. Правильно подбирайте одежду и обувь: одежда должна быть свободной, между слоями одежды должен оставаться слой воздуха, который удерживает тепло. В обувь необходимо положить теплые стельки, хлопчатобумажные носки заменить на шерстяные. Не забывайте надеть перчатки (варежки) и шарф.

2. Не употребляйте на морозе спиртных напитков – алкогольное опьянение способствует высокой потере тепла, кроме того человек в состоянии алкогольного опьянения не способен сконцентрироваться на первых признаках переохлаждения.

3. Не курите на холоде - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к воздействию холода.

4. Не выходите в холодную погоду на улицу с влажными волосами.

5. Прячьтесь от ветра.

6. Перед пешей прогулкой в холодную погоду следует поесть – вам потребуется дополнительная энергия.

7. Помните, что у маленьких детей терморегуляция еще не налажена, поэтому время пребывания ребенка на морозе не должно превышать 15-20 минут, затем его следует согреть в теплом помещении. Не оставляйте маленьких детей одних в личном автотранспорте.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 12 января 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью минус 16-21°, в горах и низинах минус 23-28°, днём минус 9-14°, в горах и низинах до минус 17°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

По данным Челябинского ЦГМС: 12 января местами сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более.

Повышается вероятность (Р=0,3) травмирования и гибели людей от обморожения и переохлаждения при морозе.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 203 обращения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/53460/