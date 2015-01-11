Лицеисты посетили музей в Челябинском государственном медицинском университете.

14 января группа ребят из медицинского класса озерского лицея №23 совершили экскурсию в музей эмбриологии кафедры цитологии, гистологии и эмбриологии, который находится в Челябинском государственном медицинском университете.

Это один из крупнейших эмбриологических музеев России, по численности и разнообразию экспонатов он не уступает знаменитой Кунсткамере г. Санкт-Петербурга. Сегодня музейная экспозиция (формируется уже 30 лет) включает в себя более 200 экспонатов, при этом она постоянно обновляется.

Перед посещением залов музея ребята прослушали лекцию кандидата медицинских наук Серышевой Олеси Юрьевны. По окончании экскурсии заведующий кафедрой анестезиологии и реанимации, кандидат медицинских наук, практикующий анестезиолог-реаниматолог Дзержинский Николай Владимирович поделился с будущими абитуриентами своими размышлениями о важном и главном в медицине, ответил на все их вопросы.

Степан Чернобылов, один из участников экскурсии, поделился своими впечатлениями:

- У многих из нас такой хороший опыт впервые, и нужно выразить слова благодарности всем, кто причастен к организации этого мероприятия, а именно, учителям и директору нашего лицея и, конечно же, всему персоналу университета.

Перед посещением музея мы прослушали лекцию в «римской» аудитории об образовании эмбриона в организме матери, об единичных патологических случаях, известных в мировой медицинской практике. Подготовленные информационно и эмоционально, мы перешли в сам музей эмбриологии, где хранится более 200 экспонатов, причем, несколько совершенно уникальных. Потом нас пригласили в VR-КАБИНЕТ, где состоялась встреча с очень интересным лектором о развитии медицины в целом, также он рассказал о своей сложной, но безумно интересной студенческой жизни.

Экскурсия нам всем очень понравилось. Это место запомнится навсегда. Очень будем ждать следующей поездки.

Нелли Федоровна Тавридова, заместитель директора МБОУ «Лицей №23»:

- Экскурсия была посвящена «Влиянию никотина и этилового спирта на формирование плода». От себя хочу добавить, что за каждым экспонатом стоит жизнь человека, а за каким-то и больше. Поэтому, уважаемые дети, следите за своим здоровьем и старайтесь избегать вредных привычек, которые могут привести к необратимым последствиям в будущем.

Информация Управления образования.