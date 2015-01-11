Пьяным южноуральцам запретили выгуливать собак.

Южноуральцам в состоянии опьянения запретили выгуливать собак, дети до 14 лет могут гулять только с маленьким или средних размеров питомцем – в Челябинской области установлены дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.

По словам главы Минсельхоза Алексея Кобылина, в министерство поступил ряд обращений с требованиями навести порядок на улицах, причем просьбы состояли не только в том, чтобы обезопасить граждан от возможной агрессии животных, но и в том, чтобы обеспечить уборку за питомцами во дворах, подвалах, на чердаках и лестничных пролетах.

Напомним, к общим требованиям по содержанию животных их владельцами относятся обеспечение надлежащего ухода за животными, оказание животным своевременной ветеринарной помощи и другие. Федеральный закон предписывает выгуливать домашних животных только при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности чужого имущества; владельцы должны исключать возможность неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, независимо от места выгула (перечень потенциально опасных собак утверждается правительством РФ). Владельцы домашних животных обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования.

Приказ южноуральского министра, опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации, конкретизирует и дополняет требования федерального закона.

Так, приказ запрещает южноуральцам содержать домашних животных в местах общего пользования и на придомовых территориях многоквартирных домов, то есть на лестничных площадках, технических этажах, чердаках, в подвалах и коридорах, в проездах и дворах. Загрязнение этих мест продуктами жизнедеятельности домашних животных также не допускается.

Введены дополнительные требования и к выгулу питомцев. Помимо опасных пород, собак свыше 40 см в холке можно выгуливать только на поводке и в наморднике. Исключение составляют только собаки-поводыри, сопровождающие инвалидов по зрению. Если ребенок не достиг 14 лет, он не сможет самостоятельно выгуливать большую собаку – опять же ростом в холке свыше 40 см. А лицам в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения это вообще запрещено.

В министерстве подчеркнули, что эти правила обязательны к исполнению на территории всей Челябинской области. За нарушение требований будет предусмотрено административное наказание. Разработка соответствующих изменений в областное законодательство уже ведется.

https://dostup1.ru/society/Pyanym-yuzhnouraltsam-zapretili-vygulivat-sobak_158174.html