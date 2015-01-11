В ближайшие 2 дня Землю накроет мощная магнитная буря.

В ближайшие дни, 19 и 20 января, произойдет сильное возмущение магнитосферы Земли – ее вызовет магнитная буря силой 5 баллов.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, это будет первая из двух бурь, которые ожидаются в этом месяце. Следующая прогнозируется 26 января.

Традиционно такие явления оказывают воздействие на метеозависимых людей. Они ощущают недомогание и обострение хронических заболеваний. Почувствовать ухудшение самочувствия они смогут уже сегодня и 27 января, когда магнитосфера еще не достигнет уровня магнитной бури, но будет также возбужденной.

Также в периоды солнечной активности вероятны сбои в работе техники, так как солнечный ветер, который образуется при выбросе коронарной массы на Солнце, оказывает сильное влияние на космические аппараты, что приводит к перебоям со связью, передачей телевизионных сигналов, систем навигации и так далее.

https://dostup1.ru/society/V-blizhayshie-2-dnya-Zemlyu-nakroet-moschnaya-magnitnaya-burya_158226.html