Озерчане с молитвой окунулись в озерную воду.

Традиционные Крещенские купания состоялись в Озерске в ночь с 18 на 19 января на акватории Иртяша, в районе пляжа «Нептун». Здесь были созданы все условия для массового мероприятия.

На расчищенной площадке рядом с оборудованной прорубью были установлены палатки с обогревом и осветительные приборы. Для поддержания общественного порядка и соблюдения правил безопасности в течение шести часов на месте дежурили бригады МЧС, УВД, медики и муниципальные спасатели.

Чин Великого Водоосвящения на акватории провел Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин. Десятки верующих приняли участие в молебне, после которого желающие совершили омовение в проруби, а также смогли набрать в емкости или просто умыться озерной водой, которая, по православным канонам, приобретает в Крещение живительную силу.

Благоприятная погода и традиционно четкая организация создали хорошее настроение у всех, кто решился прийти поздним вечером на водоем.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53535/