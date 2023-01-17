80-летний юбилей отметил тренер-преподаватель по спортивной гимнастике МБУДО «ДЮСШ» И.Ф. Морозов.

17 января юбиляра поздравили начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова, директор МБУДО «ДЮСШ» Сергей Кошурников и многочисленные воспитанники тренера.

Большую часть своей жизни - более 50 лет - Иван Федорович Морозов занимается своим любимым делом. Не все его ученики связали свою жизнь со спортом, но то, что он всем привил любовь к спортивной гимнастике и здоровому образу жизни – это бесспорно.

За большой вклад в спортивную жизнь родного города Озерска и добросовестный труд Иван Федорович награжден «Почетным знаком за заслуги и развитие физической культуры и спорта», имеет звание «Ветеран труда», «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Неоднократно он поощрялся органами местного самоуправления. Вот и в юбилейный день Морозов И.Ф. был отмечен Почетной грамотой главы Озерского городского округа за профессионализм и высокие результаты в работе.

Весь огромный коллектив МБУДО «ДЮСШ» присоединяется к поздравлениям, которые звучат в адрес юбиляра.

Информация и фото МБУ ДО «ДЮСШ».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/53530/