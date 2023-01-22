Актуальные вопросы в сфере жизнедеятельности Озерска. 23.01.2023 г.

Субботник на акватории Иртяша, где была оборудована прорубь и проходили крещенские купания, состоялся 20 января по инициативе Отдела охраны окружающей среды и Управления культуры и молодежной политики администрации округа. Подробнее
17 января юбиляра поздравили начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова, директор МБУДО «ДЮСШ» Сергей Кошурников и многочисленные воспитанники тренера. Подробнее
В понедельник, 23-го января, об актуальных вопросах в сфере жизнедеятельности Озерска на брифинге с участием журналистов рассказали директор ММПКХ Сергей Бердников и начальник управления культуры и молодёжной политики администрации Светлана Степанова.