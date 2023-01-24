Космонавт из Челябинской области показал, как выглядят фейерверки с орбиты.

Сейчас на МКС находится выпускник ЮУрГУ Дмитрий Петелин. Он с коллегами-космонавтами запечатлел очень занимательные кадры.

Оказалось, что земные фейерверки можно увидеть с борта МКС. Доказательством служит снятое находящимися на орбите россиянами видео. Сделано оно было в ночь наступления Нового года по восточному календарю в тот момент, когда орбитальная станция как раз находилась над китайскими городами Харбином и Пекином. Выглядит эта картина, действительно, завораживающе.

Напомним, выпускник Южно-Уральского государственного университета Дмитрий Петелин отправился в экспедицию на МКС осенью 2022 года. За это время, помимо намеченной «Роскосмосом» работы, он также несколько раз передавал оригинальные «приветы» на Землю: например, показал, как можно подстричься в невесомости с помощью пылесоса, как на МКС встретили Новый год и поздравил Челябинскую область с 89-летием.

https://www.cheltv.ru/kak-vyglyadyat-fejerverki-s-orbity/