Лжеброкеры похитили у жительницы Озерска почти 3,5 млн.рублей.

Жительница Озерска стала жертвой лжеброкеров – в надежде на доход от «инвестиций» женщина взяла пять кредитов.

По словам 53-летней потерпевшей, она увидела в интернете рекламу инвестиционной организации, которая обещала быстрый доход. Заинтересовавшись, перешла по указанной ссылке и зарегистрировалась на сайте. Вскоре с ней связались представители «торговой платформы», которые помогли установить необходимые программы для работы, а также «обучали» ее и курировали все операции по вкладам.

«Наблюдая пополнения на своем брокерском счете, в течение нескольких недель женщина оформила пять кредитов и заняла деньги у родственников. Однако вывести денежные средства не удавалось, брокеры придумывали разные причины и уговаривали вложить еще и еще. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, поделилась проблемой с родными, которые убедили ее обратиться в полицию. Всего потерпевшая лишилась около 3,5 млн рублей», – рассказали в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Полицейские призывают граждан соблюдать бдительность и быть рассудительными при общении с незнакомыми собеседниками по телефону. Когда заходит речь о перечислении денежных средств на сторонние счета под любыми предлогами, следует прервать разговор, потому что вы имеет дело с мошенниками. Помните, сохранность ваших средств зависит от принятых вами решений.

https://dostup1.ru/society/Lzhebrokery-pohitili-u-zhitelnitsy-Ozerska-pochti-35-mln_158558.html