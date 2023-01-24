Ралли «Малахит-2023» соберет на Южном Урале более 40 экипажей.

В феврале ралли «Малахит-2023» соберет на Южном Урале более 40 сильнейших экипажей со всей России на специально подготовленных автомобилях – гонка пройдет в преддверии Дня защитника Отечества, 18 и 19 февраля, в статусе V этапа Кубка России и II этапа чемпионата УрФО по автогонкам.

За два дня участники преодолеют километры специальных участков, проложенных по окрестностям стразу нескольких муниципальных образований. На территории Кыштымского городского округа экипажи включатся в борьбу 18 февраля вблизи Белого озера и Куватала. Это один из вариантов культового лесного спецучастка, преодолевая который участники перемещаются из Азии в Европу.

Два вечерних лесных спецучастка – визитная карточка ралли «Малахит», они неизменно вызывают восторг постоянных участников и дебютантов гонки. В дистанции узкие трехмерные лесные дороги, широкие «ходовые» участки и ледовые допы. Здесь представлены различные составляющие классического зимнего ралли, за которые его любят пилоты и болельщики: трамплины, сложнейшие связки поворотов, скоростные прямые, участки с перепадом высот и ночная борьба в свете «люстр», как раллисты называют фары дополнительного света.

На период проведения ралли будет введено временное ограничение движение транспорта на отдельных участках по автомобильным дорогам общего пользования (с 10.00 до 13.00 17-19 февраля и с 16.00 до 20.30 18-го): Карабаш – Белое озеро – Косой мост и Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты. На дорогах будут установлены соответствующие аншлаги.

Фото оргкомитета

https://dostup1.ru/society/Ralli-Malahit-2023-soberet-na-Yuzhnom-Urale-bolee-40-ekipazhey_158545.html