Ученый объяснил розовые закаты в Челябинской области.

Спойлер: причина не такая романтичная, как само явление.
Жители Челябинской области выкладывают в Сети фотографии с необычными закатами (и иногда рассветами), когда на заре солнце окрашивает все вокруг в розовый цвет. Это явление не похоже на обычный огненный закат, когда горит только небо над горизонтом.
Фото розовых закатов приходят из разных уголков Челябинской области.
В интернете это явление называют пурпурным сиянием и объясняют наличием в воздухе ледяных кристалликов, в которых свет солнца под горизонтом многократно отражается и приобретает столь экзотический окрас.
Кандидат физико-математических наук, доцент ЧелГУ Сергей Замоздра считает такое объяснение неубедительным. По его словам, кристаллы льда в воздухе ответственны за эффекты гало и световых столбов, которые бывают в сильный мороз. Пурпурное сияние же, по словам ученого, возникает из-за витающих в атмосфере микрочастиц пыли.
«Пылинки размером порядка одного микрона поглощают синие и зеленые части светового спектра. А красный и розовый имеют большую длину волны, поэтому они обходят препятствия, подсвечивают облака, от которых свет отражается и падает на землю»,
— пояснил собеседник агентства.
Источниками таких микрочастиц могут быть печной дым, заводские выбросы, продукты извержений вулканов и песок пустынь.
«Такая пыль легко разносится по всей планете, она может быть откуда угодно»,
— добавил Сергей Замоздра.
Ученый добавил, что розовый закат — не такое уж редкое явление, как может показаться.
«Я часто смотрю на небо и наслаждаюсь такими закатами. Почему люди стали чаще их замечать? Возможно, у них просто настроение появилось, чтобы тоже на небо смотреть»,
— предположил физик.
Фото: Алексей Женин
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/uchenyy-obyasnil-rozovye-zakaty-v-chelyabinskoy-oblasti/