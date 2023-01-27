Алексей Текслер запустил личный опрос жителей по поводу раздельного сбора мусора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей странице в «ВКонтакте» открыл опрос среди жителей региона на тему раздельного сбора мусора. Опрос организован в истории. Алексей Текслер отметил, что ему важно мнение южноуральцев.

Глава региона напомнил, что практика раздельного сбора отходов стартовала в Челябинской области в 2019 году. Недавно в челябинских дворах появились контейнеры для раздельного сбора мусора.

«Они предназначены для сбора и переработки вторичного сырья: пластика, стекла, металла, макулатуры. Есть ли контейнеры для отдельного сбора отходов в вашем муниципалитете? Готовы ли вы к отдельному сбору отходов? В каком муниципалитете вы бы хотели видеть больше отходов для раздельного сбора мусора?»

— спросил глава региона у своих подписчиков в «ВКонтакте».

Алексей Текслер в своем телеграм-канале призвал южноуральцев принять участие в опросе и подчеркнул, как важно ему мнение каждого.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-zapustil-lichnyy-opros-zhiteley-po-povodu-razdelnogo-sbora-musora/