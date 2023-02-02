Начальник УМВД России по ЗАТО г. Озерск провел строевой смотр личного состава служб и подразделений Управления.

Цель данного мероприятия — выработка навыков строевой подготовки личного состава органов внутренних дел, поддержания образцового внешнего вида и боевой готовности сотрудников к выполнению оперативно-служебных задач.

В ходе проведения строевого смотра у сотрудников проверялось соответствие форменного обмундирования требованиям нормативных документов и погодным условиям, наличие служебных удостоверений с соответствием данных по должности и званию, нагрудных знаков и жетонов с личным номером.

«Стоять на страже закона и правопорядка, защищать жизнь, права и свободы граждан - наши главные задачи. Опрятный внешний вид вызывает доверие и способствует более продуктивному общению и выполнению нашего профессионального долга на высоком уровне» - обратился к личному составу начальник Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск полковник полиции Кирилл Черепенькин.

В завершении строевого смотра Кирилл Сергеевич вручил очередные специальные звания, а также провел награждение сотрудников, достигших высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.

Проведение подобных мероприятий на регулярной основе способствует повышению уровня дисциплинарной ответственности личного состава.