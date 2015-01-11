Более трети школьников Челябинской области имеют избыточную массу тела.

Более трети школьников в Челябинской области имеют избыточную массу тела или ожирение.

Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

По данным санитарных врачей, среди учащихся 1-4 классов коэффициент по избыточному весу составляет 38,2 на 100 детей, среди 5-9 классов – 38,6 на 100 детей.

«У школьников всех возрастов установлены высокие показатели распространенности хронической заболеваемости, связанной с нарушением питания», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом показатели хронической заболеваемости старшеклассников в сравнении со школьниками начального звена существенно выше: по болезням органов пищеварения – в 1,6 раза, по щитовидной железы – в 9,4 раза, системы кровообращения – в 8,4 раза, по анемии – в 4,1 раза.

Школьники в анкетах отмечали, что основу их меню дома составляют блюда из круп, картофеля, макарон.

Опрос показал, что 21,4% детей ежедневно потребляют колбасные изделия, кетчуп, майонез, выпечку. Всего 46% детей в домашних условиях получают четырехразовое питание. С возрастом распространенность нездорового пищевого поведения возрастает, учащиеся в качестве перекусов предпочтение отдают хлебобулочным изделиям (14,4%), сокам и нектарам (15,4%) и мороженому (13,3%).

https://dostup1.ru/medicine/Bolee-treti-shkolnikov-Chelyabinskoy-oblasti-imeyut-izbytochnuyu-massu-tela_159014.html