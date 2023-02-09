Программа соревнований «Лыжня России — 2023».

МБУ "Арена" информирует жителей округа о порядке проведения соревнований "Лыжня России - 2023", которые состоятся 11 февраля на стадионе "Труд":
09:00 - 10:30 – регистрация участников;
10:30 – старт первого забега: 2 км, девушки до 18 лет;
10:50 – старт второго забега: 2 км, юноши до 18 лет,
награждение первого забега;
11:10 – старт третьего забега: 2 км, женщины 55 лет и старше
награждение второго забега;
11:30 – старт четвертого забега: 3 км, мужчины 60 лет и старше
награждение третьего забега;
11:55 – старт пятого забега: 3 км, женщины 18 лет - 54 года
награждение четвертого забега;
12:20 – старт шестого забега 5 км – мужчины 18 лет - 59 лет
награждение пятого забега;
12:50 – награждение шестого забега.