В Озерской «Лыжне России 2023» приняло участие более 250 горожан.

В минувшую субботу в Озерске прошла "Лыжня России 2023", в которой приняли участие более 250 человек, около 150 из них - дети.

Самому юному участнику, Юрию Хорошуну, исполнилось всего 3 года. Самой опытной лыжницей стала известный в Озерске врач Надежда Николаевна Бадукина, которая 16 марта отметит своё 90-летие.

Все участники соревнований получили брендированные шапочки и нагрудные номера с логотипом «Лыжни России». Победители и призёры забега были отмечены дипломами и медалями.

Победители и призеры лыжной гонки «Лыжня России-2023»:

Девушки 17 лет и младше, на 2 км:

1 место – Соколова Вера ( лицей №39)

2 место – Сербина Полина ( лицей №23)

3 место – Мяготина Анастасия (ДЮСШ)

Юноши 17 лет и младше, на 2 км:

1 место – Кудинов Иван (школа № 32)

2 место – Кудянов Андрей (школа № 21)

3 место – Козлов Савва (ДЮСШ)

Женщины 55 лет и старше, на 2 км:

1 место – Китаева Светлана (Восход)

2 место – Летягина Гульниса (Восход)

3 место – Сиротинина Людмила (Форсаж)

Мужчины 60 лет и старше, на 3 км:

1 место – Акиньхов Александр (Авангард)

2 место – Антонинков Сергей (Комета)

3 место – Байгужин Салават (Арена)

Женщины 18-54 года, на 3 км:

1 место – Корпылёва Анастасия (Авангард)

2 место – Гордеева Ольга (Комета)

3 место – Алексеенко Наталья (Лидер)

Мужчины 18-59 лет, на 5 км:

1 место – Корпылёв Степан (Златоуст)

2 место – Летягин Роман (Авангард)

3 место – Всеволод Самохин (лицей №23).

Фото: Сергей Курзанов.