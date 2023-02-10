В Озерской «Лыжне России 2023» приняло участие более 250 горожан.

В минувшую субботу в Озерске прошла "Лыжня России 2023", в которой приняли участие более 250 человек, около 150 из них - дети.
Самому юному участнику, Юрию Хорошуну, исполнилось всего 3 года. Самой опытной лыжницей стала известный в Озерске врач Надежда Николаевна Бадукина, которая 16 марта отметит своё 90-летие.
Все участники соревнований получили брендированные шапочки и нагрудные номера с логотипом «Лыжни России». Победители и призёры забега были отмечены дипломами и медалями.
Победители и призеры лыжной гонки «Лыжня России-2023»:
Девушки 17 лет и младше, на 2 км:
1 место – Соколова Вера ( лицей №39)
2 место – Сербина Полина ( лицей №23)
3 место – Мяготина Анастасия (ДЮСШ)
Юноши 17 лет и младше, на 2 км:
1 место – Кудинов Иван (школа № 32)
2 место – Кудянов Андрей (школа № 21)
3 место – Козлов Савва (ДЮСШ)
Женщины 55 лет и старше, на 2 км:
1 место – Китаева Светлана (Восход)
2 место – Летягина Гульниса (Восход)
3 место – Сиротинина Людмила (Форсаж)
Мужчины 60 лет и старше, на 3 км:
1 место – Акиньхов Александр (Авангард)
2 место – Антонинков Сергей (Комета)
3 место – Байгужин Салават (Арена)
Женщины 18-54 года, на 3 км:
1 место – Корпылёва Анастасия (Авангард)
2 место – Гордеева Ольга (Комета)
3 место – Алексеенко Наталья (Лидер)
Мужчины 18-59 лет, на 5 км:
1 место – Корпылёв Степан (Златоуст)
2 место – Летягин Роман (Авангард)
3 место – Всеволод Самохин (лицей №23).
Фото: Сергей Курзанов.